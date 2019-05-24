وفيات نتيجة موجة الحر التي تضرب مصر

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة مصريين، مصرعهم، نتيجة موجة الحر التي تضرب مصر حاليًا، كما أدت إلى نشوب حرائق في عدد من المنشآت ووسائل النقل.وشملت الحرائق التي نشبت بسبب موجة الحر، مصنعا للبلاستيك في مدينة السادات، نتج عن انفجار بأحد أقسام المصنع، مما أسفر عن مصرع ثلاثة عمال أثناء تأدية وظائفهم.وشب حريق في حافلة بالقاهرة، على مقربة من ملعب "الدفاع الجوي"، وتم إخلاء المركبة من كافة الركاب قبل أن تتفحم، بحسب ما نقلت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية.وفي حادث آخر، اندلعت النيران في مقطورة نقل على طريق العاشر من رمضان، ورجحت التحريات الأولية، أن يكون الحريق ناجماً عن ارتفاع درجة الحرارة، بحسب (سكاي نيوز عربية).كما اشتعلت 10 حرائق، الخميس، في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، وأسفرت عن اختناق شخصين باتت حالتهما مستقرة في الوقت الحالي، بحسب مصادر طبية.