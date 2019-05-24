الحوثيون: استهدفنا منظومة باتريوت السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (المسيرة)، أن الحوثيين استهدفوا، الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: "بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح".يشار إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 آيار/ مايو الماضي، "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.