الحوثيون: استهدفنا منظومة باتريوت السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (المسيرة)، أن الحوثيين استهدفوا، الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.
ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: "بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح".
يشار إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 آيار/ مايو الماضي، "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.
أكدت قناة (المسيرة)، أن الحوثيين استهدفوا، الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.
ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: "بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح".
يشار إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 آيار/ مايو الماضي، "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.
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