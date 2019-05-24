شؤون فلسطينية

رأفت يستنكر إصرار البحرين على استضافة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي

رأفت يستنكر إصرار البحرين على استضافة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، عن استنكاره لإصرار مملكة البحرين على استضافة الورشة الاقتصادية الأمريكية في المنامة يومي 25، 26 من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأكد أنه يُعقد رغم رفض الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل الفصائل الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، ورجال الأعمال الفلسطينيين للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي أطلقت علية الإدارة الأمريكية "السلام من أجل الازدهار" والذي أكد بالأمس المستشار جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، بأن الهدف من عقد مؤتمر البحرين، هو لإطلاق الشق الاقتصادي من الخطة الامريكية المسماة بـ (صفقة القرن).

كما وعبر رأفت، عن استنكاره لإعلان كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، عن قرار كل منهما بالمشاركة في مؤتمر المنامة.

ودعا رأفت في بيان له اليوم الخميس، مملكة البحرين لسحب موافقتها على استضافة هذا المؤتمر الأمريكي، وكذلك دعا كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية؛ لعدم المشاركة في هذ المؤتمر، الذي أكدت الإدارة الأمريكية أنه جزء لا يتجزأ من (صفقة القرن)، والتي بات معروفاً أن أهدافها تصفية القضية الفلسطينية، حيث اعترف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتأكيد غرينبلات أمام مجلس الأمن أمس، الدعوة إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأطلق التهديدات للقيادة والشعب الفلسطيني؛ لرفضهم عقد المؤتمر الأمريكي في البحرين.

وطالب رأفت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستعقد في نهاية الشهر الحالي في مكة، بالمملكة العربية السعودية برفض عقد المؤتمر الأمريكي في المنامة، ورفض الخطة الأمريكية المسماة بـ (صفقة القرن) التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحل وكالة (أونروا)، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وتريد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعلى جميع المناطق المسماة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمناطق (ج) والتي تشكل ما يزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وفي نهاية بيانه، دعا رأفت جميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية؛ للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وكذلك بمبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي، وجوهرة القضية الفلسطينية.

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