اشتية: الأولوية لعائلات الشهداء والأسرى لو بقي معنا قرش واحد

















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "نعاهد أسر شهدائنا وأسرانا، أننا سنبقى على العهد، فكما عاهدنا الله وأقسمنا اليمين، أن نبقى مخلصين لفلسطين، أيضاً أقسمنا اليمين، أن نبقى مخلصين لدم الشهداء والأسرى وعائلاتهم".جاء ذلك، خلال مشاركته في الإفطار الرمضاني الجماعي لأسر الشهداء، أمس الأربعاء، الذي أقامه التجمع الوطني لأسر الشهداء، في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، ووزراء وشخصيات رسمية ودينية وأمنية.وأضاف اشتية: "نحن اليوم تُشَن علينا حرب من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، حرب من نوع جديد، إضافة إلى الحرب على الأرض والهوية والإنسان، هناك حرب مالية، هذه الحرب التي تعتقد الإدارة الأميركية أنها تبتزنا من أجل مواقف سياسية، وباسمكم جميعاً نقول: إن الرئيس محمود عباس ونحن معه، سنبقى الأوفياء لدم الشهداء والأسرى، مهما كان شكل الحرب المعلنة علينا".وتابع: "المركب الثاني من صفقة القرن، سيبدأ بعد أيام، بعد إنجاز المركب الأول، المتمثل بنقل السفارة وتجفيف الأموال عن (أونروا) وعلينا، والآن سيعقد الشق الاقتصادي من صفقة القرن، ونحن لسنا طرفاً مع هذا، ولا نريد أن يشارك أحد، لم نُستشر ولن نكون طرفاً، نحن لا نبحث عن لقمة عيش، نبحث عن عزة نفس وكرامة ودولة مستقلة وعاصمتها القدس".وأردف اشتية: "اليوم وضعنا الاقتصادي صعب وتسلمنا الحكومة في ظروف صعبة، ويشرفني أن أقف على هذه المنصة بتكليف من الرئيس محمود عباس، والوزراء، لكي نكون خدماً لشعبنا، واستراتيجيتنا تعزيز المواطنين على أرضهم وتعزيز صمود أهلنا في القدس، وتحقيق الوحدة الوطنية".واستطرد: "نحن على العهد، وكما كلفنا الرئيس، أن نعمل من أجل مساعدة أهلنا في غزة، سنبقى أوفياء لأهلنا هناك، ونحن في الحكومة، سنبقي الباب مفتوحاً، لننهي الانقسام؛ ولنشكل حكومة وحدة وطنية".واختتم اشتية: "نترحم على شهدائنا في هذا اليوم الفضيل، وندعو لجرحانا بالشفاء، ولن يهدأ لنا بال ما دام أسرانا في السجون، والأولوية للشهداء والأسرى وعائلاتهم لو بقي معنا قرش واحد".بدوره، حيا رئيس التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، الرئيس محمود عباس على مواقفه الوطنية الثابتة تجاه قضايا أسر الشهداء، وعلى رفضه المطلق لأي مساومة على حقوقهم، وكذلك الأسرى والجرحى، وهذا ما تجلى من خلال رفضه استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بسبب قيام حكومة الاحتلال، باقتطاع قيمة مخصصات هذه الشرائح المناضلة منها.وأشار صبيحات إلى التعاون بين التجمع ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، الذي أدى إلى تحسن ملحوظ على ظروف أسر الشهداء، "رغم قناعتنا أن هناك العديد من القضايا الخاصة بأسر الشهداء، التي تحتاج لمزيد من التحسين".وأعلن أنه تم التوصل لاتفاق مع نقابة الأطباء، يقضي بإعفاء أسر الشهداء من دفع قيمة الكشفية لدى جميع الأطباء الأعضاء في النقابة، وأنه سيتم توقيع الاتفاقية يوم الاثنين المقبل.