الأرصاد الإسرائيلية: ارتفاع شديد على الحرارة يوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الإسرائيلية، بأن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير اليوم الجمعة، وخاصة في جنوب البلاد.



وأشارت الأرصاد، إلى أن يوم السبت، سيشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.



يشار إلى أن نيراناً كبيرة، اندلعت أمس الخميس، في إسرائيل نتيجة الارتفاع الشديد على درجات الحرارة، مما أسفر عن احتراق مناطق واسعة، وإجلاء ما يقارب 3500 شخص من منازلهم.



فلسطينياً، فقد أثر ارتفاع درجات الحرارة، على جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مما أدى إلى تراجع الكميات المنتجة من محطة التوليد من 72 ميجاوات إلى 60 ميجاوات، وانخفاض كفاءة المولدات الكهربائية الثلاثة.



رام الله - دنيا الوطن