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الجيش الإسرائيلي يسرق 200 رأس ماعز من داخل الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يسرق 200 رأس ماعز من داخل الأراضي اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
فشلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في خطف راعٍ لبناني، كان يرعى قطيعه في محلة جبل الشحل- غربي شبعا.

ولاحقت عناصر الدورية الإسرائيلية، المؤلفة من 7 جنود الراعي لعشرات الأمتار، شمال الخط الحدودي، من دون أن تتمكن من خطفه، حيث فر هاربًا داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت مصادر إعلامية لبنانية، إلى أن القوة الإسرائيلية، استولت على 200 رأس ماعز، وساقتها إلى داخل مزارع شبعا المحتلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتاد على اختراق السيادة اللبنانية، من خلال الأجواء عبر إرسال طائرات بسماء لبنان، إضافة للاختراق البري عبر القوات، وكذلك الاختراق البحري للمياه الإقليمية.

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