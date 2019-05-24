من هي الدول التي ستُساهم في إخماد الحرائق بإسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطنأعربت العديد من الدول، عن استعدادها للمساهمة في إطفاء الحرائق التي اندلعت الخميس، في إسرائيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وموجة الحر الشديدة، التي ضربت المنطقة.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فقد أعلنت كل من: إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص، عن استعدادهم لإرسال مساعدات جوية عاجلة للمشاركة في إخماد الحرائق بإسرائيل.بدوره، أفاد موقع قناة (كان)، أن جمهورية مصر العربية، قررت إرسال طائرات إطفاء للمشاركة في الجهود لإخماد الحرائق المندلعة، لافتاً إلى أن مصر، سترسل طائرتين، ومن المتوقع أن تنضمان إلى الجهود خلال ساعات النهار.