الحكومة الفلسطينية: رئيس الوزراء يتطلع للقيام بجولة في غزة إذا تم التوصل لتوافق





وفي سياق ذي صلة، أكد ملحم، أن الحكومة الفلسطينية تبارك الجهود المصرية في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن هذه الجهود لم تنقطع؛ لطي ملف الانقسام، متمنياً عودة السلطة الفلسطينة إلى قطاع غزة؛ لتمارس مهامها في خدمة الشعب الفلسطيني.





أما بالنسبة للأسرى والشهداء، قال ملحم: "السلطة الفلسطينية تخوض اليوم معركتهم، فلن نأكل قبل أن يشبع ذووهم، ولن نشرب قبل أن يرتوي أبناء الأسرى والشهداء، ولن نخضع للابتزاز، وسنواصل دفع مخصصات الشهداء والأسرى كاملة".

وأوضح ملحم في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الحكومة الفلسطينية تواصل عملها في قطاع غزة، من خلال وزرائها هناك، عبر إطلاق العديد من المشاريع في كافة المجالات التنموية، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الزراعية.وفي السياق، قال ملحم: "نتطلع إلى اللحظة التى يكون بإمكان الحكومة بسط سيطرتها الكاملة على القطاع عبر التوافق الوطني، فرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يتطلع للقيام بجولة في القطاع إذا تم التوصل لتوافق، يمكن السلطة من بسط سيطرتها هناك".وفيما يتعلق بالانتخابات، أشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع، عبر توافق وطني؛ لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ملف الانتخابات كان حاضراً في كتاب التكليف.