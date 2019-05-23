قيادي يساري يُطالب الرئيس عباس باتخاذ خطوة جديدة لمواجهة مؤتمر البحرين وأموال قطر

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد: إنه من "الواضح تمامًا أن الجزء الأكبر مما سُمي (صفقة القرن) قد تم بالفعل".وأضاف فؤاد، خلال لقاءٍ معه عبر قناة (الميادين)، أن "أحد الموضوعات الرئيسية المُتبيقة من الصفقة ستُحسم في "مؤتمر البحرين"، وهناك موقف فلسطيني موحّد، نتمنى أن يستمر في مواجهة هذه الصفقة".واقترح فؤاد خلال اللقاء، أن "يرسل المجلس الوطني الفلسطيني، والرئيس محمود عباس، رسالة رسمية باسم منظمة التحرير لمملكة البحرين، يطالبها بعدم استضافة هذا المؤتمر، ويجب أن يصدر موقف موقع من قبل كافة الفصائل لمملكة البحرين في هذا الصعيد".وأوضح، أنه "يجب توجيه رسالة رسمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بغض النظر عن كل التقصير الحاصل، لتطالب البحرين بالالتزام بقرارات مجلس الجامعة العربية"، مُؤكدًا أن "المبلغ الذي قدمته قطر (480) مليون دولار، هي مجرد دفعة أولى تندرج في سياق ما يُسمى "السلام الاقتصادي"، وهناك مليارات أخرى".وشدّد على ضرورة الاستمرار في قطع الطريق أمام أي محاولات لإيجاد كيان آخر، ومحاولة الفصل بين غزة والضفة"، مُشيرًا إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ستدعو لمؤتمرات شعبية واسعة فقط عنوانها (مقاومة صفقة القرن)".وأوضح فؤاد، أن "المهم هو رفع الغطاء عن مؤتمر البحرين، وإشعار الدول التي ستشارك، أنها ستتحمل مسؤولية فيما يجري من تآمر على قضية الشعب الفلسطيني، وأنها متساوقة مع (صفقة القرن) التي لا تعني القضية الفلسطينية فقط، بل الوضع العربي وأمته بشكلٍ عام".وختم فؤاد حديثه قائلًا: "الجبهة الشعبية تدعو لجمع تواقيع ثلاثة ملايين فلسطيني في الداخل والخارج؛ لنقول في وثيقة تاريخية تقدم لكل المؤسسات الدولية، أننا ضد (صفقة القرن) جملةً وتفصيلاً"، داعيًا "لحراك شعبي فلسطيني عربي ضد الصفقة، فالموضوع خطير، وأصبح على الأبواب".