الاحتلال يعلن قرية رمانة غرب جنين منطقة عسكرية مغلقة





رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، حاجزا عسكريا على مدخل قرية رمانة غرب جنين واعلنت عن القرية منطقة عسكرية مغلقة.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال منعوا اهالي القرية وقرية الطيبة المجاورة من مغادرتهما بذريعة اعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.