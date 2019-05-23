(واللا): الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية بأغلبية 60 عضو كنيست فقط

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بانتهاء الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورؤساء الأحزاب اليمينية التي ستشارك في الائتلاف الحكومي.وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة بأغلبية 60 عضو كنيست فقط، لافتا إلى أنه وجه طلب لأفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) بالانضمام للحكومة.وكانت مصادر في حزب (الليكود)، قد أعلنت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس حل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع حزب (يسرائيل بيتنا).ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن هذه المصادر قولها: "إن نتنياهو يدرس الإعلان عن انتخابات مبكرة، بسبب تعنت أفيغدور ليبرمان، وإصراره على شروطه للمشاركة بالإئتلاف".وبحسب القناة، اتهمت المصادر ذاتها، أفيغدور ليبرمان، بمحاولة ابتزاز نتنياهو، واتهمته أنه يستخدم مبررات واهية من أجل الابتزاز وإعاقة تشكيل حكومة يمينية.ووفقا للقناة أكدت المصادر، أن نتنياهو قد يلجأ الى تشكيل حكومة تمثل 60 عضو كنيست فقط، في حال انتهاء المدة، بدون حزب (يسرائيل بيتنا)، وذلك لمنع الرئيس من تكليف زعيم حزب (كحول لفان) بتشكيل الحكومة.وأشارت القناة، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، دعا اليوم، رؤساء كتل الأحزاب اليمينية، إلى اجتماع عاجل بمكتبه بالقدس، لوضعهم في صورة آخر التطورات، ولم يدعو ليبرمان لحضور هذا الاجتماع.