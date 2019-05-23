أكثر من 100 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى أكثر من 100 ألف مُصل من القدس وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.وكانت جموع المصلين بدأت بالتدفق على "الأقصى" طيلة ساعات النهار واشتدت حدتها عند المساء ووصلت ذروتها بعد صلاة المغرب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وانتشر المصلون في مصليات وباحات ولواوين المسجد المبارك، في حين خصصت الأوقاف الاسلامية مصلى قبة الصخرة وباحات صحنه وبعض اللواوين لصلاة النساء، وسائر المصليات والباحات والمرافق لصلاة الرجال، وتولت لجنة النظام ارشاد المصلين الى أماكنهم.من جهته، أعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، عن فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من الليلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد.ومن المتوقع مشاركة مئات المصلين في الاعتكاف هذه الليلة بالمسجد الأقصى، علما أن الاحتلال طرد المعتكفين في الأيام الأخيرة من المسجد ومنع الاعتكاف فيه.الى ذلك، تشهد القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط بوابات المسجد الاقصى الرئيسية حركة نشطة، وعمليات تسوق واسعة بفعل الأعداد الضخمة الوافدة الى المسجد المبارك.