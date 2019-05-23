قمة ثلاثية تجمع الرئيس عباس والعاهل الأردني والرئيس العراقي في عمّان

رام الله - دنيا الوطنعُقدت في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس، قمة ثلاثية، جمعت رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.وانضمت وفود من الدول الثلاث، عقب القمة إلى مأدبة إفطار أقامها العاهل الأردني على شرف الرئيسين الفلسطيني والعراقي ووفود الدول الثلاث، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتأتي القمة الثلاثية استكمالاً للمشاورات، وللقاء الذي عقد ظهر اليوم بين الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسياسة التشاور مع الأشقاء العرب حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.حضر مأدبة الإفطار عن الجانب الفلسطيني: رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.