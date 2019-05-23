(معاريف): كوشنير سيلتقي نتنياهو قبل مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي بالبحرين

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن جاريد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سيجتمع برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل مشاركته في المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة البحرينية المنامة.وكانت الادارة الأمريكية قد اعلنت في وقت سابق، أنه سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤتمراً دولياً لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينة، وذلك في حزيران/يونيو.وقد أعلنت دولة فلسطين، رفضها المشاركة في هذا المؤتمر، فيما أعلنت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، المشاركة به.