دولي

نتنياهو يدرس حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة

نتنياهو يدرس حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر بحزب (الليكود)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس حل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع حزب (يسرائيل بيتنا).

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن هذه المصادر قولها: "إن نتنياهو يدرس الإعلان عن انتخابات مبكرة، بسبب تعنت أفيغدور ليبرمان، وإصراره على شروطه للمشاركة بالإئتلاف".

وبحسب القناة، اتهمت المصادر ذاتها، أفيغدور ليبرمان، بمحاولة ابتزاز نتنياهو، واتهمته أنه يستخدم مبررات واهية من أجل الابتزاز وإعاقة تشكيل حكومة يمينية.

ووفقا للقناة أكدت المصادر، أن نتنياهو قد يلجأ الى تشكيل حكومة تثمل 60 عضو كنيست فقط، في حال انتهاء المدة، بدون حزب (يسرائيل بيتنا)، وذلك لمنع الرئيس من تكليف زعيم حزب (كحول لفان) بتشكيل الحكومة.

وأشارت القناة، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، دعا اليوم، رؤساء كتل الأحزاب اليمينية، إلى اجتماع عاجل بمكتبه بالقدس، لوضعهم في صورة آخر التطورات، ولم يدعو ليبرمان لحضور هذا الاجتماع.

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