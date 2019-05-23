شؤون فلسطينية

مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية أرهبت بعض رجال الأعمال كي لا يشاركوا بمؤتمر البحرين

مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية أرهبت بعض رجال الأعمال كي لا يشاركوا بمؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، القيادة الفلسطينية، بسبب موقفها من مؤتمر الازدهار الاقتصادي، المُقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة.

وألمح غرينبلات، في تغريدة له، عبر صفحته بموقع (تويتر)، إلى أن السلطة الفلسطينية، ضغطت على بعض رجال الأعمال كي لا يشاركوا في مؤتمر الازدهار الاقتصادي.

وقال مبعوث ترامب: "كما يعلم معظمنا، فإن بعض الفلسطينيين منفتحون ومستعدون؛ لمنحنا فرصة، بينما البعض الآخر، للأسف لا يستطيعون أن يكونوا منفتحين".

وأضاف غرينبلات: "هؤلاء تم ترهيبهم لتجنب ورشة العمل لدينا (يقصد مؤتمر البحرين)، متتبعًا: "في نهاية المطاف، خيار المساهمة هو لهم وبالطبع الفرصة لهم هي الخسارة"، وفق تعبيره.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق: إن البيت الأبيض، سيطرح خلال فصل الصيف المقبل، رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).

وأكد بومبيو، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن هذه الرؤية تعرض فرصة لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني؛ إلا أنها لا تضمن النجاح.

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