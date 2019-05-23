هل تأثر جدول الكهرباء بغزة بسبب موجة الحر؟

خاص دنيا الوطنأفادت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بأن جدول توزيع الكهرباء تأثر بشكل كبير، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما انعكس سلبًا على عدد ساعات وصل التيار الكهربائي.وأشارت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه تم إبلاغها اليوم الخميس، بانخفاض كميات الكهرباء المنتجة من محطة التوليد من 72 ميجا وات إلى 60 ميجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.وأوضحت، أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أثر على كفاءة المولدات، منوهة في الوقت ذاته إلى أن المولدات الثلاثة تعمل بشكل طبيعي.ولفتت الشركة، إلى أن معظم المواطنين توجهوا إلى استخدام الأجهزة الكهربائية لعملية التبريد، مما زاد من نسبة الأحمال على شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أن الزيادات على الكهرباء هي التي تأثرت، وليس جدول الـ 8 ساعات.واعتبرت أن هذا التأثر مرهون بانقشاع هذه الموجة، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وتقنين استخدام الأجهزة الكهربائية والتبريد، والاكتفاء بالاستخدام العقلاني والطبيعي لحصص الكهرباء الواصلة لهم.