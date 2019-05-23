مطالبات بهدم منزل المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

رام الله - دنيا الوطنطالب محامو عائلة الفلسطينية عائشة الرابي، بهدم منزل المستوطن المتهم بقتلها بعد أن ألقى الحجارة على مركبتها حين كانت برفقة زوجها.وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المحامين طلبوا ذلك في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإلى القيادة المركزية.يذكر أن عائشة الرابي، قد استشهدت بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة على المركبة التي كانت تستقلها مع زوجها قرب مستوطنة (رحاليم) قرب حاجز زعترة شرقي سلفيت بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي 2018.