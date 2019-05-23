أين وصلت المفاوضات ما بين نتنياهو والأحزاب المتدينة في إسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أنه قبل أسبوع من انتهاء التمديد الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته الخامسة، تم إحراز تقدم في مفاوضات الائتلاف، على الأقل بشأن قضية الدين والدولة.وقالت الصحيفة، أنه التقى ياريف ليفين، رئيس فريق التفاوض في الليكود، أمس الأربعاء، مع أرييل أتياس (شاس) وأوري مكليف (يهدوت هتوراة) وشريا ديمسكي (تحالف الأحزاب اليمينية) لمناقشة قضايا الدين والدولة. وتقرر الحفاظ على الوضع الراهن.وقال أحد المشاركين في المفاوضات "مهما كان الأمر، فهم لا يريدون تغيير أي شيء قائم حتى الآن".وفقًا للاتفاقيات، سيعارض التحالف أي جهود تشريعية خاصة تتعلق بقضايا الدين والدولة. ولن يتم تغيير الوضع في حائط المبكى، وسيتم تشكيل طاقم يضم ممثل عن رئيس الحكومة للحوار في كل ما يتعلق في الخدمات الدينية.وفي مسألة قدسية السبت عند اليهود، تم الاتفاق على أن "الحكومة تدرك أهمية الحفاظ على يوم السبت"، وأن العمل العاجل لن يتم إلا بعد دراسة البدائل وبالتشاور والتنسيق مع ممثل الحاخامية الكبرى.ووفق (يسرائيل هيوم) فقد قال أعضاء في حزب (إسرائيل بيتنا): إنهم لا يعرفون بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها، لكن المشاركين في المفاوضات قالوا إن ليبرمان سيجد صعوبة في رفضها. وقال مصدر مشارك في المحادثات "لا يوجد أي تغيير في أمور الدين والدولة.. إنها نسخة طبق الأصل تقريبا لما كان في الحكومة السابقة".وفي هذه الأثناء، عقد اجتماع مهم أمس بين نتنياهو وليبرمان. وناقش الاثنان القضايا الأمنية ومشروع قانون التجنيد.وخلال اليوم، قُدمت مقترحات من جانب الحريديين لحل مشكلة التجنيد، مثل إزالة الأهداف من القانون ومناقشتها لاحقًا، لكن إسرائيل بيتنا رفضت ذلك.