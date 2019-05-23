دولي

المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لنتنياهو تحويل إسرائيل لتركيا

المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لنتنياهو تحويل إسرائيل لتركيا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن أعضاء من حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي المُعارض، تظاهروا، مساء أمس الأربعاء، أمام منزلي الوزيرين الليكودين، جلعاد أردان ويسرائيل كاتس، وعضو الكنيست نير بركات، احتجاجًا على اعتزام الليكود دفع خطوة تمنع إمكانية مقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال عضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي: "لن نسمح لنتنياهو بتحويل إسرائيل إلى تركيا على غرار أردوغان، وسنحارب على طابع وقيم دولة إسرائيل بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا".

وأكد الحزب المُعارض، أن الكنيست ليست ملاذًا ولا أحد فوق القانون بإسرائيل.

وستنظم أحزاب المعارضة، أزرق أبيض، والعمل، وميرتس، مساء السبت، مظاهرة احتجاج في ساحة متحف تل أبيب تحت شعار: "درع واق لدولة إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية"، وستشارك في المظاهرة الحركة من أجل جودة الحكم، وإسرائيل الحرة، ومعهد الديمقراطية وغيرها من الهيئات المدنية.

وأوضحت مصادر في حزب أزرق أبيض أنها دعت الأحزاب العربية أيضًا للانضمام إلى الخطوة، وان كتلة "الجبهة – العربية للتغيير" ردت بأن نشطاء منها قد يشاركون.

وأكدت المعارضة أن المظاهرة هي بمثابة الافتتاح الرسمي لحملة برلمانية وقانونية وإعلامية حول هذا الموضوع.

وقرر حزب أزرق أبيض تركيز الصراع على مدى الأسبوعين المقبلين، على الضغط العلني على أعضاء الليكود الذين سبق أن أعلنوا أنهم لن يدعموا الإجراءات التي تمنع تقديم نتنياهو للعدالة.

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر نشطاء أزرق أبيض أمام منازل الوزير تساخي هنغبي في ميفسيريت تسيون، وعضو الكنيست آفي ديختر في عسقلان، ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين في هرتسليا.

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