اشتية يتسلم مسودة أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال استقباله وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مسودة أطلس دولة فلسطين للاسماء الجغرافية.واطلع اشتية على طبيعة مراحل اعداد المسودة، والجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية من أجل انجاز المهمة خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع الهيئات المحلية والدوائر الحكومية والمنظمات الأهلية والأكاديمية والقطاع الخاص، بما يشمل أعمال التدقيق والتصويب والبحث الميداني والرجوع للوثائق والخرائط التاريخية والاستفادة من الملاحظات والاقتراحات التي أفضت إلى انتاج الأطلس واخراجه شكلاً ومضموناً.وحضر اللقاء وكيل الوزارة رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية محمد حسن جبارين، وعدد من مهندسي الدعم الفني في الوزارة.