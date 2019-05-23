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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار نجران السعودي

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار نجران السعودي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن يوم الخميس أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية قرب الحدود مع اليمن.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن ضربات بطائرات مسيرة مسلحة لمنشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، وقالت يوم الأحد إنها ستهاجم 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله: "اليوم تمكنت... قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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