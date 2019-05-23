وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم



















رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير العدل د. محمد الشلالدة، يرافقه محافظ بيت لحمكامل حميد، ومدير شرطة بيت لحم العميد علاء الشلبي اليوم الخميس، مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم "سجن بيت آمر".وأكد أن تفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، يأتي ضمن خطة 100 يوم لوزارة العدل في تفعيل دور وحدة حقوق الإنسان وصلاحية وزير العدل في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وانسجاما مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.والتقى وزير العدل برفقة محافظ بيت لحم ومدير الشرطة، إدارة المركز بحضور رئيس المركز الرائد ابراهيم السمامرة، واستمعوا منه لشرح حول إمكانيات المركز وإشكاليات الاكتظاظ فيه، إلى جانب ما تقوم به إدارة المركز في الحفاظ على حقوقالنزلاء وكرامتهم والممارسات الفضلى لتعامل معهم.وأشار د. الشلالدة أن المركز ضمن الظروف المتوفرة من ضعف البنية التحتية والاكتظاظ فيه، بحاجة إلى آلية لتغير الوضع القائم، واعداً بدراسة الواقع ورفع توصيات لمجلس الوزراء حول وضع المركز وإمكانية شراء قطعة أرض أو مبنى لإقامة مركز جديد للإصلاح والتأهيل في محافظة بيت لحم.كما استمع الوزير خلال تفقده لمرافق مركز الإصلاح والتأهيل لعدد من النزلاء ولآرائهم وشكاويهم.يشار ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين.وكان وزير العدل قد زار محافظ بيت لحم كامل حميد في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان، ومن طاقم فريق التفقد تامر فرادنة.وتم التشاور في سبل تطوير منظومة القضاء في فلسطين، مع الحفاظ على استقلالية القضاء وهيبته.