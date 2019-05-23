منظمة إسرائيلية تفضح المستوطنين بالضفة وتُكذب جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إنه بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين، في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الجمعة، اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن مستوطنين هم من ارتكبوا هذه الفعلة.







ونشرت المنظمة، مقطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.





وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، إنه عمل على إخماد حريق أشعله فلسطينيون بالقرب من عصيرة القبلية في محافظة نابلس، وكان الحريق يقترب من مستوطنة يتسهار وموقع عسكري.

وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات، شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة، حيث يظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم.