وفاة مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم





وأضافت أن الحادث أدى لوفاة مواطن وإصابة أربعة آخرين، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى اليمامة، والرابع إلى الجمعية العربية في بيت جالا.





رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، في حادث سير وقع على مفترق جوزة الشمعة وتقوع، جنوب شرق بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن حادث سير وقع بين سيارتين على مفترق طرق بين جورة الشمعة وتقوع جنوب شرق بيت لحم.