الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال للأقصى والرباط فيه

رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا أهالي فلسطين، لضرورة أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة فيما تبقى من شهر رمضان، وذلك لحمايته من اعتداءات اليهود والمستوطنين وللرد على الافتراءات الإسرائيلية الظالمة بحق المسلمين المعتكفين.ونوّه صبري أن الاعتكاف في الأقصى يجوز من ناحية دينية في أي ليلة من ليالي السنة ولا يحق للاحتلال إخراج المصلين من الأقصى في ليالي الاعتكاف، مشددا أن ذلك يمثل اعتداء صارخا على حرية الأديان والعبادة.وأكد أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم وهم فقط من يقرروا متى يدخلون ويخرجون من المسجد الأقصى المبارك.وبيّن صبري أن الصلاة في الأقصى تعادل 500 صلاة، وفيها ثواب عظيم سواء كانت فرض أو سنة أو نافلة، وأردف: "إن شد الرحال فيه أجور مضاعفة في رمضان خاصة إذا استحضرنا نية الرباط ومواجهة اقتحامات الأقصى".ووجّه خطيب المسجد الأقصى تحيته لكل من يشد الرحال إلى الأقصى، قائلا: "تقبل الله طاعاتكم ونسأل الله عز وجل أن ينتهي رمضان وقد تحققت الأماني وتغيرت الأحوال إلى أحسن حال وقد انتهى الاحتلال".