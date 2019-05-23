شاهد: اندلاع حرائق في إسرائيل وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق





كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قطعاً في الكهرباء شهدتهه كيبوتسات "كارميا وزكيم" بسبب الحريق الكبير المندلع هناك.





وفي أعقاب الحريق الذي اندلع في محمية "كارميا"، صدرت تعليمات بإخلاء عدد من المنازل في "كيبوتس كارميا"، وتم استدعاء طائرتين لإخماد النار.





وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الحريق في "كارميا بالمجلس الإقليمي شاطئ عسقلان اندلع، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.





كنا أفادت (القناة 13) الإسرائيلية: أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في حقول القمح في "موشاف يخيني" في المجلس الإقليمي (سدوت هنيغف) بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

































رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الخميس: إنه تم إخلاء المستوطنين من "كيبوتس هرئيل" شمال غرب (بيت شيمش) قرب مدينة القدس المحتلة، بعد اندلاع حريق كبير قريب من المنازل.