الشرطة البريطانية تعيد فتح شارع وايت هول بينت في لندن

قالت الشرطة البريطانية: إن التحقيقات في منطقة "وايت هول بينت" بينت عدم وجود أجسام مشبوهة، فيما تمت إعادة فتح الشارع أمام المارة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية: أفادت أنه تم منع أي شخص من الدخول أو الخروج من مقر الحكومة في "10 داوننغ ستريت".





يأتي ذلك، بعدما أغلقلت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، مقري الحكومة، ورئاسة الوزراء، وسط العاصمة لندن، بعد العثور على جسم مشبوه في المنطقة.



وأعلنت الشرطة، أنها أغلقت مؤقتاً طريق "وايت هول" الذي يضم مقر الحكومة، وشارع (داوننغ ستريت) الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة، وصلت إلى مكان الحادث، كما نقل موقع (روسيا اليوم).