اجتماعات موسعة بين الأردن وفلسطين برئاسة الرئيس عباس والعاهل الأردني

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في بيت البركة، في العاصمة الأردنية عمان.وأطلع الرئيس عباس العاهل الأردني، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.وأشاد الرئيس، بمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته ومطالبه العادلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جانبه، جدد العاهل الأردني، موقف بلاده الداعم للقيادة والشعب الفلسطيني، حتى نيل حقوقه العادلة والمشروعة، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبعد الاجتماع الثنائي بين الرئيس والعاهل الأردني، عقد اجتماع آخر موسع، انضم إليه عن الجانب الفلسطيني، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.وعن الجانب الأردني: رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.ويأتي الاجتماع بين الرئيس والعاهل الأردني في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسياسة التشاور مع الأشقاء العرب حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.