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وزارة الاقتصاد تُتلف 60 طن منتجات وسلع أغلبها غير وطنية

وزارة الاقتصاد تُتلف 60 طن منتجات وسلع أغلبها غير وطنية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ما يقارب (60) طناً من السلع منتهية الصلاحية، والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها غير وطنية، وإتلاف ما قيمته تسعة آلاف شيكل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

ووفق التقرير الأسبوعي، أحالت الوزارة ستة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بقانون حماية المستهلك، كما تم استدعاء وإخطار 14 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية، وفق قانون حماية المستهلك.

وأشار التقرير إلى قيام طواقم حماية المستهلك، بسحب 20 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق، والتي بلغت 170 جولة تفتيشية، حيث تمكنت خلالها طواقم التفتيش من زيارة 1356 محلاً تجارياً.

ولفت إلى أن طواقم حماية المستهلك، تعاملت مع 16 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، وإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن أسعار السلع الأساسية الاسترشادية التي تم تحديدها، لم يطرا عليها أي تغير للأسبوع الثاني على التوالي، نظراً لثبات الأسعار، وعدم حدوث جنوح أو تغول في الأسعار المعلن عنها.

وحذرت وزارة الاقتصاد التجار من عرض أية مواد غذائية مثل (المشروبات أو مياه غازية...) أمام المحلات التجارية، وتعريض هذه السلع والمنتجات لأشعة الشمس، الامر الذي يؤدي إلى تلفها، بالتالي يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك حال استهلاكها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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