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دولي

الحكومة البريطانية تُرجئ التصويت على مشروع القانون الجديد بشأن (بريكست)

الحكومة البريطانية تُرجئ التصويت على مشروع القانون الجديد بشأن (بريكست)
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
أرجأت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، التصويت على مشروع القانون الجديد بشأن (بريكست).

من جهة أخرى، استقالت زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، رفضاً لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتأتي استقالة أندريا وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة (بريكست) التي تصر عليها زعيمة حزب المحافظين، رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن عدد من وزراء الحكومة، تأكيدهم على أن رئيسة الوزراء لا تستطيع البقاء في منصبها، وقال أحدهم إنها "نهاية المطاف".

وأرسلت ماي رسالة إلى الوزيرة المستقيلة، أعربت فيها عن أسفها لفقدان شخص لديه "هذا الشغف والحماس والإخلاص".

وأضافت في رسالتها "لا اتفق مع تقييمك الآن حول نهجنا تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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