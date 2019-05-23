محافظ سلطة النقد يلتقي مسؤولين مصرفيين بريطانيين ومؤسسات مالية عربية وفلسطينية ببريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأجرى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد عزام الشوا، ووفد مرافق، لقاءات مهمة مع مسؤولين مصرفيين بريطانيين ومؤسسات مالية عربية وفلسطينية في بريطانيا، لإطلاعهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وضم الوفد السيد وائل لافي، مدير وحدة المتابعة المالية، والسيدة رولا معلوف مديرة مكتب المحافظ، وممثل عن (GIZ)، كما شارك السفير الفلسطيني في بريطانيا ببعض اللقاءات.وقد التقى المحافظ والوفد المرافق بعمدة لندن، ومسؤولين من بنك إنجلترا، حيث تمت مناقشة تجربة البنك المركزي في التكنولوجيا المالية، ودورها في تسهيل الرقابة على البنوك، كما شملت زيارة البنك المركزي جولة في المتحف الخاص بالبنك والذي يعرض تاريخ البنك المركزي والعملة البريطانية.كما التقى المحافظ والوفد المرافق، بالرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية ونائبه، والخزينة البريطانية، وهيئة الخدمات المالية، ووحدة الاستخبارات المالية لمناقشة جهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس الأعمال الفلسطيني.وشملت الموضوعات التي طرحها وناقشها الوفد الفلسطيني دور سلطة النقد الفلسطينية وعملها في مراقبة البنوك وتعزيز الشمول المالي وتعزيز قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أن سلطة النقد الفلسطينية هي الركيزة الأساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي في فلسطين، والحاجة إلى تعزيز العلاقات في القطاع المالي بين فلسطين والمملكة المتحدة، ومناقشة تنفيذ المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم المساعدة المالية والتقنية لفلسطين، والاطلاع على التجربة البريطانية في الخدمات المالية الإلكترونية.جدير بالذكر، أن سلطة النقد، دأبت على القيام بمثل هذه الزيارات واللقاءات، بهدف التعريف بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية، وإطلاع المؤسسات الدولية وصناع القرار والرأي على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين؛ لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل المصرفي، كما التقى الوفد على مائدة إفطار، بممثلي الجالية الفلسطينية ببريطانيا.