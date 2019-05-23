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عربي

فيديو نادر للقذافي يشعل السوشيال ميديا

فيديو نادر للقذافي يشعل السوشيال ميديا
أشعل مقطع فيديو نادر للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين. 

وظهر القذافي في الفيديو الذي نشره مناصروه، وهو يجلس مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا، ويلعبون حوله.

وعلق ناشر الفيديو عليه بالقول: مقاتل مناضل مجاهد.. من الخيمة من البادية"، مضيفًا: "تسجيل مرئي قديم للعقيد الراحل والساعدي والمعتصم بالله وهانيبال وهناء".

 

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