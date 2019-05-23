غنيم: المشاركة في ورشة البحرين الأمريكية خيانة وطنية وقومية

رام الله - دنيا الوطناعتبر نافذ غنيم، نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن المشاركة في الورشة الاقتصادية، التي ستعقد قريباً في البحرين بدعوة أمريكية، من قبل أي من الأفراد والجماعات، سواء أكانت رسمية أو شعبية، فلسطينية أو عربية، هي خيانة وطنية وقومية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولمستقبل الأجيال العربية الطامحة للتحرر من نير الاحتلال والهيمنة والابتزاز والاستغلال، للأمة العربية على الصعد كافة.وأكد غنيم، أن هذه المؤامرة الكبرى التي تقودها الإدارة الأمريكية في إطار ما يسمى بـ (صفقة القرن) بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحركة الصهيونية وحكومتها في إسرائيل، لن تجد طريقها للنجاح إذا ما تكاثف أبناء شعبنا على جميع المستويات، وكذلك أحرار أمتنا العربية الرافضين للصفقة، ولأهدافها التصفوية التي تسعى لتمكين إسرائيل من تنفيذ سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك من السيطرة، والتحكم في المنطقة العربية، والاندماج فيها من خلال التطبيع التدريجي معها.وأضاف قائلاً: "إننا نثمن تلك المواقف الفلسطينية والعربية الشعبية والرسمية، التي أعلنت صراحة عن رفضها تلبية الدعوة الأمريكية لحضور ما يسمى "بورشة السلام من أجل الازدهار" في دولة البحرين، باعتبارها التدشين الرسمي للمرحلة الأولى لما يسمى بـ (صفقة القرن)، وبخاصة تلك الأحزاب والقوى المعارضة في دولة البحرين، الأمر الذي يستوجب توسيع دائرة الرفض على المستوى العربي، والقيام بحملة واسعة لفضح هذه الورشة وأهدافها، وتجريم كل من يشارك فيها".وأشار إلى ضرورة تشكيل أوسع جبهة عربية وعالمية لمواجهة هذه المؤامرة التصفوية الكبرى، تكون في مركزها فلسطين وسوريا ولبنان، وداعياً في الوقت ذاته لحملة وطنية إعلامية واسعة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار موحد "خائن كل من يشارك في ورشة البحرين المشبوهة"، وإلى ضرورة التصدي وعزل ومواجهة أي طرف فلسطيني، قد يشارك فيها".