حزب رئيس الوزراء الهندي يؤكد تحقيقه فوزاً تاريخياً في الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الخارجية الهندية، يوم الخميس: إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي، حقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة، التي جرت على عدة مراحل.وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حصل على 292 مقعداً من أصل 542 مقعداً، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان، وعددها 272 مقعداً، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وهذا من شأنه، أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984، حيث أظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، حصل على 51 مقعداً.وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج، وهي قيادية كبيرة في حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق "فوزاً كاسحاً".