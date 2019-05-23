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رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع الكويت تشهد تطوراً نوعياً

رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع الكويت تشهد تطوراً نوعياً
رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن العلاقات بين بلاده والكويت، تشهد تطوراً نوعياً، وانتقلت "من مرحلة المخاوف والأطماع إلى مرحلة الثقة والتعاون في جميع المجالات".

وقال خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعدداً من البرلمانيين الكويتيين، أثناء زيارته إلى الكويت أمس الأربعاء، إن "العلاقات الطيبة التي نقيمها مع جميع دول الجوار، تنعكس على وضعنا الداخلي بشكل إيجابي، وتؤدي إلى تصالح أبناء شعبنا المتنوع الأطياف".

ودعا عبد المهدي إلى حل جميع المسائل العالقة بين البلدين بروح التعاون والتفاهم التي تشهدها العلاقات الأخوية، ومنها قضايا المياه الإقليمية والموانئ، وأن يؤدي البرلمانان في البلدين دورهما المنشود في تغليب المصالح العليا للبلدين، وتعميق العلاقات بينهما وإزالة العقبات والمضي بالمشاريع التي تخدم الشعبين وتحقق الأمن والاستقرار والازدهار، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي: إن مجلس الأمة بكامل أطيافه وتوجهاته مع عراق قوي مستقر ومزدهر، مؤكداً رغبة بلاده في بناء علاقات متميزة مع بغداد.

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