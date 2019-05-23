أجواء حارقة في فلسطين والدفاع المدني يُصدر إرشاداته

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع طقس فلسطين، إن الموجة الحارة تتصاعد تدريجياً اليوم الخميس وغداً الجمعة، ليسود جو صعب ومزعج وحار جداً في كافة المناطق، وحارق في الأغوار.





وأوضح الموقع، أنه يطرأ ارتفاع ملموس اليوم الخميس، على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 إلى 11 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً جداً في مختلف المناطق، سواءً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة.







وأشار الموقع، إلى أنه يسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.





ولفت الموقع، إلى أنه في يوم غد الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 إلى 12 درجة مئوية، وحاراً جداً في محتلف المناطق سواءً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة، ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.





واعتباراً من يوم السبت، تتأثر البلاد بموجة معتدلة، وتنخفض الحرارة من جديد، ونتنفس معها الصعداء، ويسود جو منعش ليلاً ومختلف تماماً عن هذه الليلة، والليلة المقبلة والليلتين الفائتتين.





