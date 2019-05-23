أجواء حارقة في فلسطين والدفاع المدني يُصدر إرشاداته
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع طقس فلسطين، إن الموجة الحارة تتصاعد تدريجياً اليوم الخميس وغداً الجمعة، ليسود جو صعب ومزعج وحار جداً في كافة المناطق، وحارق في الأغوار.
وأوضح الموقع، أنه يطرأ ارتفاع ملموس اليوم الخميس، على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 إلى 11 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً جداً في مختلف المناطق، سواءً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة.
وأشار الموقع، إلى أنه يسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ولفت الموقع، إلى أنه في يوم غد الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 إلى 12 درجة مئوية، وحاراً جداً في محتلف المناطق سواءً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة، ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
واعتباراً من يوم السبت، تتأثر البلاد بموجة معتدلة، وتنخفض الحرارة من جديد، ونتنفس معها الصعداء، ويسود جو منعش ليلاً ومختلف تماماً عن هذه الليلة، والليلة المقبلة والليلتين الفائتتين.
هذا، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات خلال موجة الحر القوية التي تضرب مختلف أرجاء الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت تدريجياً يوم الثلاثاء، وتتصاعد خلال اليومين المقبلين.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين، تخفيف الحركة قدر الإمكان في الفترة ما بين الضحى والعصر، أثناء اجتياح موجة الحر للمنطقة، ودعت الأهالي للانتباه لحركة الأطفال، وعدم تركهم، يتجولون ويلهون في الشوارع والطرقات.
كما ذكرت في تقرير لها اليوم، بعد تنبؤات من هيئة الأرصاد الجوية، باجتياح موجة حر يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة دعت فيه المواطنين للالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة والحاجة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين، تخفيف الحركة قدر الإمكان في الفترة ما بين الضحى والعصر، أثناء اجتياح موجة الحر للمنطقة، ودعت الأهالي للانتباه لحركة الأطفال، وعدم تركهم، يتجولون ويلهون في الشوارع والطرقات.
كما ذكرت في تقرير لها اليوم، بعد تنبؤات من هيئة الأرصاد الجوية، باجتياح موجة حر يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة دعت فيه المواطنين للالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة والحاجة.
وأشارت إلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقاية كلباس القبعة وعلبة مياه للشرب، والسير في أماكن تواجد الظل، داعية إلى الإكثار من شرب السوائل، حرصاً على سلامتهم، كما دعت لتفقد التمديدات الخاصة بشبكة الكهرباء والغاز، ومعالجة التالف فيها.
وأهابت أيضاً بعدم ترك السيارة مغلقة تماماً تحت أشعة الشمس مباشرة والانتباه للمواد القابلة للاشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب وارتفاع الحرارة.
وأهابت أيضاً بعدم ترك السيارة مغلقة تماماً تحت أشعة الشمس مباشرة والانتباه للمواد القابلة للاشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب وارتفاع الحرارة.
ودعت المواطنين إلى تجنب إضرام النيران بشكل عشوائي، وإلقاء أعقاب السجائر، وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة ومناطق الأحراج والأشجار المثمرة وأشجار الزيتون.
كما دعت المواطنين الذين يوقدون النيران في الرحلات والتنزهات بقصد الطهي والشواء التأكد من إخمادها خوفاً من تطاير الشرر، خصوصاً في مثل هذه الأجواء.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى جاهزية الطواقم، مذكرةً المواطنين برقم طوارئ الدفاع المدني المجاني من المحمول والهاتف الأرضي (102) للتعامل مع حوادث الحرائق، وغيرها عند وقوعها.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى جاهزية الطواقم، مذكرةً المواطنين برقم طوارئ الدفاع المدني المجاني من المحمول والهاتف الأرضي (102) للتعامل مع حوادث الحرائق، وغيرها عند وقوعها.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، أنه سجل خلال الـ (24) ساعة الماضية، أنه تعامل مع (225) تدخلاً ما بين إطفاء وإنقاذ أي بواقع (10) تدخلات في الساعة، ونداء استغاثة كل ست دقائق.
كما واستنفر جهاز الطوارئ والإطفائية قواته، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق بإسرائيل، تحديداً في مناطق غلاف غزة.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الاستنفار جاء بسبب حالة الطقس، وتحسباً لاندلاع حرائق جديدة، خلال احتفالات موسم الحصاد، أو سقوط بالونات حارقة من قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، أنه وبسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، استنفرت أجهزة الطوارئ والإطفائية قواتها، استعداداً للتعامل مع اندلاع حرائق كبيرة بالمناطق الحرشية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 15 حريقاً اندلعت بالأمس، في مناطق غلاف قطاع غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة، أطلقت من قطاع غزة.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الاستنفار جاء بسبب حالة الطقس، وتحسباً لاندلاع حرائق جديدة، خلال احتفالات موسم الحصاد، أو سقوط بالونات حارقة من قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، أنه وبسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، استنفرت أجهزة الطوارئ والإطفائية قواتها، استعداداً للتعامل مع اندلاع حرائق كبيرة بالمناطق الحرشية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 15 حريقاً اندلعت بالأمس، في مناطق غلاف قطاع غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة، أطلقت من قطاع غزة.
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