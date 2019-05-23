ولي عهد أبو ظبي: الإمارات والأردن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة قريباً

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة في المنطقة.





جاء ذلك بعد محادثات أجراها ولي عهد أبو ظبي مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني الذي زار الإمارت أمس الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.



وأضاف آل نهيان: "دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله"، كما نقلت وكالة (رويترز).



وتابع: أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الإمارات في المستقبل القريب.



رام الله - دنيا الوطن