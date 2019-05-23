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مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر
حريق في مصر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.

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