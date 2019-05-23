مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر

رام الله - دنيا الوطنلقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.