مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر
رام الله - دنيا الوطن
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.
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