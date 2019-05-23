شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية ستنهار اقتصادياً خلال ثلاثة أشهر

الجيش الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية ستنهار اقتصادياً خلال ثلاثة أشهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أشارت تقديرات للجيش الإسرائيلي، قُدمت للمستوى السياسي مؤخراً، إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها لورشة المنامة الاقتصادية، نهاية حزيران/ يونيو المقبل، والتي تعد المرحلة الأولى لـ (صفقة القرن) الأمريكية.

وحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإنه تبقى نحو شهرين أو ثلاثة شهور، أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تبدأ عملية الانهيار الاقتصادي، نتيجة رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بسبب حسم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، وفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية، وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن السلام الاقتصادي، بدون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفق الصحيفة.

وأضافت تقديرات الجيش، أن الرئيس عباس، يعتبر أن إسرائيل تمس به اقتصادياً بسبب أزمة الأسرى، وتواصل البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي، وتتحين الفرصة لضم أجزء من الضفة الغربية، بعد فشل (صفقة القرن).

وجاء أيضاً، أن تقديرات الجيش، تشير إلى أن الرئيس عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي اقتراح لتسوية تسبق عرض (صفقة القرن)، باعتبار أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عن كل ملليمتر، سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض "السلام الاقتصادي" على السلطة، ودفن حل الدولتين.

ويجمع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على أن السلطة الفلسطينية، ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو ثلاثة شهور، والسبب الرئيسي لذلك، هو الخلاف مع إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وعندها لجأت إسرائيل إلى حسم مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة. 

أخبار ذات صلة

أجواء حارقة في فلسطين والدفاع المدني يُصدر إرشاداته

أجواء حارقة في فلسطين والدفاع المدني يُصدر إرشاداته

وزير الخارجية الأمريكي يُحدد موعد طرح (صفقة القرن)

وزير الخارجية الأمريكي يُحدد موعد طرح (صفقة القرن)

ثلثا الأسر الفلسطينية في غزة تُعاني من انعدام الأمن الغذائي

ثلثا الأسر الفلسطينية في غزة تُعاني من انعدام الأمن الغذائي

بسبب الأعياد.. إسرائيل تُغلق معبر كرم أبو سالم الشهر المقبل

بسبب الأعياد.. إسرائيل تُغلق معبر كرم أبو سالم الشهر المقبل

فيديو..مفوض (أونروا): الوضع في غزة مأساوي..وأعدنا 500 من موظفينا بغزة إلى العمل

فيديو..مفوض (أونروا): الوضع في غزة مأساوي..وأعدنا 500 من موظفينا بغزة إلى العمل

صيادو غزة يشتكون من تقليص كمية الأسماك المُصدرة.. والزراعة والاقتصاد توضحان

صيادو غزة يشتكون من تقليص كمية الأسماك المُصدرة.. والزراعة والاقتصاد توضحان

صور: مشعل يلتقي مهاتير محمد ويناقش الواقع الفلسطيني

صور: مشعل يلتقي مهاتير محمد ويناقش الواقع الفلسطيني

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

صور: مشعل يلتقي مهاتير محمد ويناقش الواقع الفلسطيني

صور: مشعل يلتقي مهاتير محمد ويناقش الواقع الفلسطيني

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين

الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

الطفل محمد ضهير يحتاج زراعة رئتين.. ويُناشد الرئيس لإنقاذ حياته

الطفل محمد ضهير يحتاج زراعة رئتين.. ويُناشد الرئيس لإنقاذ حياته

ديوان الفتوى والتشريع يُصدر مرسوماً بشأن (المكتبة الوطنية) وعشرة قرارات رئاسية

ديوان الفتوى والتشريع يُصدر مرسوماً بشأن (المكتبة الوطنية) وعشرة قرارات رئاسية

سكنت 15 منزلاً وطُردت منها جميعاً.. مأساة أميرة التي تُناشد الإسكان لإنقاذها

سكنت 15 منزلاً وطُردت منها جميعاً.. مأساة أميرة التي تُناشد الإسكان لإنقاذها

تعاون فلسطيني مع منظمة (يونسكو)

تعاون فلسطيني مع منظمة (يونسكو)

مشعشع: (أونروا) باقية ونَرفض تحميلها مسؤولية فشل إيجاد حل لقضية اللاجئين

مشعشع: (أونروا) باقية ونَرفض تحميلها مسؤولية فشل إيجاد حل لقضية اللاجئين

منوعات

شاهد صور زوجها السابق.. رضوى الشربيني طلبت الطلاق بسبب أغنية

شاهد صور زوجها السابق.. رضوى الشربيني طلبت الطلاق بسبب أغنية

بعد انتقادها بسبب مشهد القبلة في &#34;ماذا لو&#34;.. كيف ردت أسيل عمران؟

بعد انتقادها بسبب مشهد القبلة في "ماذا لو".. كيف ردت أسيل عمران؟

صورة جهيمان الوحيدة.. دليل &#34;العاصوف&#34; لتقمص الشخصية

صورة جهيمان الوحيدة.. دليل "العاصوف" لتقمص الشخصية

حلا شيحة تنهار بالبكاء بعد رؤية &#34;غوريلا&#34; رامز‎ في الشلال

حلا شيحة تنهار بالبكاء بعد رؤية "غوريلا" رامز‎ في الشلال

وفاة أريج شقيقة نيرمين محسن تعيد الجدل حول جنسيتها السعودية وقبيلتها

وفاة أريج شقيقة نيرمين محسن تعيد الجدل حول جنسيتها السعودية وقبيلتها

الفنانة صابرين تنفعل على الهواء بسبب الحجاب

الفنانة صابرين تنفعل على الهواء بسبب الحجاب

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

عربي

رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع الكويت تشهد تطوراً نوعياً

رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع الكويت تشهد تطوراً نوعياً

ولي عهد أبو ظبي: الإمارات والأردن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة قريباً

ولي عهد أبو ظبي: الإمارات والأردن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة قريباً

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق هائل بمصنع للبلاستيك شمال مصر

دقلو: المجلس العسكري بالسودان يريد تسليم السلطة اليوم قبل غد

دقلو: المجلس العسكري بالسودان يريد تسليم السلطة اليوم قبل غد