دقلو: المجلس العسكري بالسودان يريد تسليم السلطة اليوم قبل غد



وذكر دقلو، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد الرئيس السابق المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدما.



وقال "ألقينا القبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ونجهز في ملفات إدانتهم"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.



رام الله - دنيا الوطنقال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان: إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن.ونقلت صحفية (الأهرام) المصرية عن دقلو قوله "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد"، مضيفاً أن "أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة".