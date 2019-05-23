وزير الخارجية الأمريكي يُحدد موعد طرح (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن البيت الأبيض، سيطرح خلال فصل الصيف المقبل، رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).





وأكد بومبيو، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن هذه الرؤية تعرض فرصة لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني؛ إلا أنها لا تضمن النجاح.





وأكد بومبيو، أن الإدارة الأمريكية، عززت أمن إسرائيل من خلال ممارسة ضغوط جمة على أكبر تهديد للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط أجمع، لافتاً إلى أن بلاده كافحت الموقف المنحاز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، متعهداً بمواصلة هذا النهج في أي مكان آخر في العالم.





وشدد الوزير بومبيو، على أن الحلف القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مبني على قيم مشتركة، معرباً عن يقينه بأن تستمر هذه العلاقات الممتازة في المستقبل.