بسبب الأعياد.. إسرائيل تُغلق معبر كرم أبو سالم الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات الإسرائيلية، إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) في الرابع والخامس من الشهر المقبل، وذلك تزامناً مع عيد الفطر السعيد.





وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بغزة، أن (معبر كرم أبو سالم)، سيكون مغلقاً، بسبب عيد الفطر السعيد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4 و5 من شهر حزيران/ يونيو 2019.





وأوضحت اللجنة، أن المعبر سيُعاد فتحه في السادس من الشهر المقبل، مشيرةً إلى أنه سيغلق يوم الأحد التاسع من الشهر المقبل، بسبب عيد الأسابيع في إسرائيل.



