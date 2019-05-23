فيديو..مفوض (أونروا): الوضع في غزة مأساوي..وأعدنا 500 من موظفينا بغزة إلى العمل

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول: إن الوضع في غزة مأساوي، ولا يحتمل المزيد من المصاعب.



وأضاف كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة اليوم، أن مستوى الفقر ارتفع في صفوف اللاجئين، الذين زاد اعتمادهم على (أونروا)، ما يتطلب تقديم كافة المساعدات للحيلولة دون كارثة إنسانية جديدة في غزة، مؤ كداً أن لدى (أونروا) عجز يتجاوز 200 مليون دولار في الوقت الحالي.



وتابع: أعدنا 500 من موظفي (أونروا) إلى العمل خلال الفترة الماضية، موضحاً أن (أونروا) ملتزمة بالتطوير، وسنواصل العمل حسب ما تم تفويضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرغم مما نتعرض له من هجمات وانتقادات.



وأكد كرينبول: أننا لن نسمح بأي محاولة لنزع الشرعية عن منظمة (أونروا) وعملها، مضيفاً أننا وبالرغم من مشاكل التمويل، قررنا زيادة ميزانية قسم الصحة، لتلبية الاحتياجات الكبيرة لهذا المجال.



وأضاف: 42 دولة ساعدتنا العام الماضي على تخطي الأزمة المالية، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي، لا يُبدي اهتماماً كبيراً لما يحدث في قطاع غزة.



وتابع: أعدنا 500 من موظفي (أونروا) إلى العمل خلال الفترة الماضية، موضحاً أن (أونروا) ملتزمة بالتطوير، وسنواصل العمل حسب ما تم تفويضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرغم مما نتعرض له من هجمات وانتقادات.وأكد كرينبول: أننا لن نسمح بأي محاولة لنزع الشرعية عن منظمة (أونروا) وعملها، مضيفاً أننا وبالرغم من مشاكل التمويل، قررنا زيادة ميزانية قسم الصحة، لتلبية الاحتياجات الكبيرة لهذا المجال.وأضاف: 42 دولة ساعدتنا العام الماضي على تخطي الأزمة المالية، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي، لا يُبدي اهتماماً كبيراً لما يحدث في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن