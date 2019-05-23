صور: مشعل يلتقي مهاتير محمد ويناقش الواقع الفلسطيني











رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس) خالد مشعل، ووفد من الحركة، رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، أمس الأربعاء، في مكتبه بالعاصمة الإدارية بوتراجايا في ماليزيا.واستعرض مشعل الواقع الفلسطيني الراهن، والتحديات التي يواجهها شعبنا، وخاصة ما تتعرض له القدس ومقدساتها من انتهاكات ومخططات التهويد، وتوسع الاستيطان في الضفة، وما تعانيه غزة من عدوان مستمر وحصار، فاقم أزمات أهلنا فيها.وناقش مشعل مع رئيس الوزراء، المخاطر التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال المقترح الأمريكي للتسوية، أو ما يعرف بـ (صفقة القرن).وأكد أهمية التصدي لهذه المخططات، واتخاذ مواقف واضحة برفضها، مثنياً على دور ماليزيا وقيادتها الشجاعة، في دعم القضية، وحقوق شعبنا.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي، موقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفض أي مشاريع سياسية لا تلبي تطلعات شعبنا الفلسطيني، وحقوقه المشروعة.وضم وفد حركة (حماس) رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة عزت الرشق، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية منير سعيد، وممثل حركة حماس في ماليزيا مسلم عمران.وحظيت الزيارة بحفاوة واهتمام رسمي عالي المستوى، وتخللتها لقاءات أخرى مع عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الأحزاب.