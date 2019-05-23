شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين

إصابة مواطن بالاختناق إثر حريق بمنزله في مدينة جنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، مواطن بالاختناق، إثر حريق نشب بمنزله الواقع في شارع نابلس بمدينة جنين.

وأوضح الدفاع المدني في جنين، أن طواقمه، تمكنت من إخلاء المصاب، الذي كان يتواجد في المنزل، أثناء نشوب الحريق، وقدمت له الإسعافات الأولية، وسيطرت على النيران التي اندلعت في إحدى الغرف، قبل انتقالها إلى بقية أجزاء المنزل.

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