الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الإحصاء: إن الصادرات ارتفعت خلال شهر آذار/ مارس من عام 2019 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر آذار/ مارس من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 93.8 مليون دولار أمريكي.وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار/ مارس 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار/ مارس من عام 2019، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 56% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 14.8 مليون دولار أمريكي.وقال الجهاز: إن الواردات انخفضت خلال شهر آذار/ مارس من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار/ مارس من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 456.7 مليون دولار أمريكي.وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار/ مارس 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار/ مارس من عام 2019، بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.