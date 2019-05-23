الطفل محمد ضهير يحتاج زراعة رئتين.. ويُناشد الرئيس لإنقاذ حياته

يُعاني الطفل محمد ضهير (12 عاماً) من رفح، من فشل في عمل الرئتين، ويحتاج لزراعة رئتين.تُناشد عائلته، الرئيس عباس، وكل القلوب الرحيمة، بإنقاذ طفلهم، الذي تتدهور حالته يوماً بعد يوم، ووصل وزنه إلى 27 كيلوغراماً.علماً بأن العائلة، قامت بكل المحاولات في مستشفى المقاصد ومستشفيات الضفة، ولكن دون جدوى، ويعيش الطفل منذ عامين على الأوكجسين الصناعي.للتواصل/0599190686