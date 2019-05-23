ديوان الفتوى والتشريع يُصدر مرسوماً بشأن (المكتبة الوطنية) وعشرة قرارات رئاسية

رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الفتوى والتشريع، العدد (155) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".وقالت رئيس الديوان، المستشار إيمان عبد الحميد، إن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة لعشرة قرارات رئاسية.كما تضمن العدد القرار رقم (2) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره، ورسوم جمع النفايات لبلدية طوباس- صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (3) لسنة 2019م، بنظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات لبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا- صادر عن وزارة الحكم المحلي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس، ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس- صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.كما أشارت عبد الحميد إلى أن العدد الجديد من "الوقائع الفلسطينية" تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل الشركات، صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.