سكنت 15 منزلاً وطُردت منها جميعاً.. مأساة أميرة التي تُناشد الإسكان لإنقاذها





تقول أميرة: "خلال خمس سنوات، سكنت أكثر من 15 منزلاً، وفي كل منزل يتراكم علينا الإيجار، فأحدهم 6000 شيكل، وآخر 800 شيكل، وهكذا، فيُحبس زوجي، وأبحث أنا عن منزل آخر".





حاولت عائلة أميرة احتواءها، فقامت بالعيش لدى عائلتها 10 أشهر، دون زوجها الذي كان ينام في مجمع الشفاء الطبي، ثم غادرت منزل عائلتها؛ لضيق مساحته، وضيق الحال.





تقدمت أميرة، بطلب إلى وزارة الإسكان منذ 8 سنوات، ولم يتم الاستجابة حتى الآن.





وتُناشد أميرة وزارة الإسكان، وأهل الخير، بإيجاد حل لمشكلتها، وتقول: "مُستعدة أن أعيش على خبز وملح، المهم أن أرتاح من كابوس الإيجارات".





للتواصل / 0597179008

رام الله - دنيا الوطنلم تكن تعلم أميرة الغلاييني (28 عاماً)، أن زوجها مُصاب باضطراب الفصام العقلي، وغير قادر على العمل، فأصبحت حياتها مثل الرحالة، تتأجر منزلاً لمدة ثلاثة أشهر دون أن تدفع، فيقوم أصحاب المنزل بطردها مع أطفالها الأربعة الذين يبلغ أكبرهم (ست سنوات) من العمر، وأصغرهم (ستة أشهر).